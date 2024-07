Nuevo Operativo de Saturación y Alta Visibilidad

Repitiendo un accionar que ya había tenido lugar semanas atrás, ayer por la tarde se llevó a cabo un operativo de alta visibilidad y saturación en varios barrios de nuestra ciudad. La iniciativa, organizada por la Unidad Regional V del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe, contó con la participación activa de la Municipalidad de Sunchales y diversas fuerzas de seguridad.

El operativo se inició a las 17.30 frente a la Municipalidad, donde se impartieron las directivas correspondientes. Entre los presentes se encontraban el Coordinador Operativo del Departamento Castellanos, Eduardo Cosentino y el Secretario de Seguridad, Fabián Bongiovanni, acompañados por su grupo de colaboradores.

Detalles del operativo:

Barrios intervenidos:

– Moreno.

– Cooperativo.

– 9 de Julio.

– Colón.

Personal y móviles afectados:

– AUOP: Jefe Sub Director de Policía Darío Picco, Subjefe Comisario Supervisor Mariano Pogliani.

– Comisaría 3 Sunchales: Móvil 9272 Subinspector Mansilla y Subinspector Gómez.

– Sub Comisaría 2 Ataliva: Móvil 8745 Oficial Sueldo y Sub Oficial López.

– Sub Comisaría 3 Tacural: Móvil 8739 Oficial Roldán y Sub Oficial González.

– Comando Radioeléctrico Sunchales: Móvil 10520 Subinspector Castillo y Oficial Peralta, Sub Oficial Taborda y Sub Oficial Barrionuevo.

– Brigada Motorizada: Jefe Oficial Terre, Sub Oficial Quiroga, Sub Oficial Mazzucco y Sub Oficial Wernly.

– División Judicial: Comisario Supervisor Ariel Cecotti.

– PDI: Subinspector Bravo, Sub Oficial Loza y Sub Oficial Fler.

– Guardia Rural Los Pumas: Oficial Aranda y Oficial Carratu.

– Guardia Urbana Sunchales: 06 inspectores.

Resultados:

– Personas identificadas: 75.

– Motos retenidas: 03 (Decreto 460).

– Sin novedades adicionales.

– Guardia Urbana: Retención de 01 motocicleta y 08 actas de infracción.

– Incidentes: Durante el operativo, la Brigada Motorizada informó de un caso de violación de domicilio y desobediencia, que resultó en la detención de un individuo y el secuestro de su motocicleta.

El jefe operativo del procedimiento fue el Sub Director de Policía Damián Vega, con la supervisión en terreno de los Jefes y Sub Jefes de Unidad, Sub Directores de Policía Víctor Rivero y Mario Leguizamón.

El operativo forma parte de las acciones conjuntas entre las autoridades municipales y las fuerzas de seguridad para garantizar la tranquilidad y el orden en la comunidad.