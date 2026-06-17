PDI: Detienen a sujeto y secuestran estupefacientes

(Por: Prensa PDI) – El allanamiento se realizó en una vivienda de calle A. Palacios al 800 y permitió el secuestro de cocaína, marihuana, vainas servidas calibre .22 y otros elementos de interés para la investigación.

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, llevó adelante un allanamiento en la ciudad de Sunchales en el marco de una causa por amenazas calificadas con uso de arma de fuego.

La investigación fue desarrollada bajo la dirección del fiscal Dr. Juan Manuel Puig. La medida judicial fue autorizada por el juez Dr. Javier Carlos Bottero y se concretó con la colaboración del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) de la Unidad Regional V.

Durante el procedimiento, realizado en una vivienda ubicada sobre calle A. Palacios al 800, los investigadores secuestraron dos vainas servidas calibre .22, un envoltorio con 0,5 gramos de cocaína, un trozo compacto de marihuana con un peso de 4 gramos y una prenda de vestir de interés para la causa.

Como resultado del operativo, la Fiscalía dispuso la detención comunicada de F.M.S., de 23 años. Además, fue notificado por una causa por tenencia simple de material estupefaciente, a raíz de la droga secuestrada durante el procedimiento.

Posteriormente, el detenido fue examinado por personal médico y trasladado para su alojamiento en la Comisaría 6.ª de Pilar, dependiente de la Unidad Regional XI.