Pinotti firmó convenio para fortalecer el desarrollo de actividades para las personas mayores en Sunchales

El Intendente Pablo Pinotti firmó esta semana un convenio impulsado por la Ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda. El mismo está destinado a fortalecer la realización de actividades culturales, recreativas y espacios de encuentro para personas mayores de nuestra comunidad.

De la rúbrica también participaron el representante regional del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, Pablo Doro; la Delegada Regional de Niñez, Adolescencia y Familia, Manuela Sastre; el Secretario de Desarrollo Humano y Promoción de Derechos, Daniel Bernini; y la Subsecretaria de Promoción de Derechos, Elisa Riera.

Acorde a la visión de Pinotti, el Gobierno local continúa trabajando para promover políticas públicas que favorezcan la participación, la convivencia, el encuentro y una mejor calidad de vida para las personas mayores de Sunchales.