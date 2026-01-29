A 141 años del nacimiento de Alfredo Rotania

En el día de hoy se celebra un nuevo aniversario del nacimiento de Don Alfredo Rotania, uno de los sunchalenses más destacados de la historia. A partir de su inventiva, no solamente logró un hito mundial al construir la primera cosechadora autopropulsada sino que dicha mejora tuvo un impacto directo en la agricultura del planeta.

De familia italiana, Alfredo desde muy chico se destacó por su inteligencia, a pesar de las dificultades de aquella época de concretar la escuela primaria, porque la prioridad eran los trabajos rurales.

Respetando la tradición del momento, desde muy pequeño se dedicó a trabajar. Con tan solo 12 años, ya fue generando sus primeros conocimientos de mecánica en el taller de su padrino.

Su espíritu emprendedor lo llevó a edificar una industria señera para la agricultura del país, impulsando la ejecución de inmuebles que hoy siguen utilizándose en barrio 9 de Julio.

Actualmente con calle propia, la cosechadora exhibida en el cobertizo del acceso a la ciudad muestra su mayor logro, aunque la comunidad sigue en deuda con su figura puesto que fechas como esta suelen pasar desapercibidas.