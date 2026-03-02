A 7 años de la inauguración del Centro Oncológico Sunchales

Erigido como un espacio único en su tipo no solo en nuestra ciudad sino en el país, recibiendo pacientes de diferentes puntos de una amplia zona y dotado de tecnología de punta, el Centro Oncológico Sunchales cumple siete años de su inauguración.
A lo largo de este tiempo, se ha ido transformando en un espacio en donde confluyen avances, capacitación profesional y esperanza, de quienes se acercan para recibir tratamiento de altísima tecnología.
De esta manera, se ofrece atención de alta calidad a quienes, de otra manera, deberían recorrer cientos de kilómetros para poder afrontar sus padecimientos.