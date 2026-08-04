ARB Formativas – F7: Los chicos de Unión viajaron a San Cristóbal

En el marco de la Séptima Fecha del Torneo Clausura de la Asociación Rafaelina de Básquet, el pasado sábado, los chicos del básquet formativo de Unión viajaron a San Cristóbal para visitar a Racing.

La actividad comenzó con los encuentros recreativos de U9 y U11, en los que los chicos volvieron a disfrutar del juego, compartir con sus compañeros y sumar nuevas experiencias dentro de su camino formativo.

Luego fue el turno de los partidos competitivos, con los siguientes resultados:

U13 – Infantiles

Racing 59 vs. Unión 60.

U15 – Cadetes

Racing 23 vs. Unión 86.

U12 – Mini Mixto

Racing 24 vs. Unión 80.

U17 – Juveniles

Racing 55 vs. Unión 67.