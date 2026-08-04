ARB Formativas – F7: Los chicos de Unión viajaron a San Cristóbal

En el marco de la Séptima Fecha del Torneo Clausura de la Asociación Rafaelina de Básquet, el pasado sábado, los chicos del básquet formativo de Unión viajaron a San Cristóbal para visitar a Racing.
La actividad comenzó con los encuentros recreativos de U9 y U11, en los que los chicos volvieron a disfrutar del juego, compartir con sus compañeros y sumar nuevas experiencias dentro de su camino formativo.
Luego fue el turno de los partidos competitivos, con los siguientes resultados:
U13 – Infantiles
Racing 59 vs. Unión 60.
U15 – Cadetes
Racing 23 vs. Unión 86.
U12 – Mini Mixto
Racing 24 vs. Unión 80.
U17 – Juveniles
Racing 55 vs. Unión 67.