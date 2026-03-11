Cuatro detenidos tras múltiples allanamientos por amenazas y robos

(Por: Prensa PDI) – En una exitosa intervención realizada este martes, la Policía de Investigaciones (PDI), bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, logró la detención de cuatro personas en la ciudad de Sunchales. Se trata de dos hombres y dos mujeres vinculados a hechos de hurto y amenazas calificadas.

La investigación, dirigida por el Fiscal Dr. Juan Manuel Puig, se originó a partir de dos sucesos delictivos:

Hurto de mercadería: Un robo perpetrado en un supermercado ubicado en calle Rivadavia al 300, donde el autor fue identificado gracias al análisis de las cámaras de seguridad.

Amenazas: Un violento episodio contra una mujer tras una denuncia previa por daños.

Allanamientos simultáneos

Con las pruebas recolectadas, las fuerzas de seguridad ejecutaron cuatro allanamientos en simultáneo en distintos puntos de la ciudad de Sunchales: calle Mitri al 1000, Suipacha al 800, Tucumán s/n y Lainez al 700.

Como resultado de los procedimientos, fueron detenidos E. J. C. D. (19), C. B. R. (20), A. M. L. (47) y S. B. (36). Además, los agentes lograron el secuestro de elementos de interés para la causa:

3 teléfonos celulares y prendas de vestir relacionadas con los hechos.

5 cartuchos calibre 16 marca Orbea.

1 sable con la inscripción de la «Policía de Santa Fe».

Los detenidos fueron trasladados y quedaron alojados a disposición de la justicia mientras avanza el proceso penal.