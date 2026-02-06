Policía: Dos nuevas camionetas ya patrullan la ciudad

Con la presencia de autoridades locales, fueron presentadas en las últimas horas dos camionetas Chevrolet Montana 0km. que fortalecerán el parque automotor policial. Una de las unidades provistas por el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia, fue destinada a la Comisaría N° 3, mientras que la restante se asignó al Comando Radioeléctrico.

«Anunciamos que, a partir de hoy, la ciudad de Sunchales fortalece su capacidad operativa con la llegada de dos nuevas unidades policiales», declaró el Comisario Supervisor Maximiliano Zurawski, jefe de la 3ª Zona de Inspección. Según explicó, las camionetas «no son solo vehículos; son herramientas esenciales» que ya se encuentran patrullando las calles locales.

Por otra parte, Zurawski señaló que la entrega responde a una disposición de la superioridad y subrayó que la incorporación apunta a reforzar los lineamientos en materia de prevención del delito, además de brindar a los efectivos «la tecnología necesaria para velar por la tranquilidad de cada vecino de Sunchales».